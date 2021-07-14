В Черниговской области утонули два малолетних брата

Главное: В Черниговской области утонули два ребенка. Они были братьями.

Детали: В прошлый вторник, 13 июля, возле села Слободка (Черниговская область) произошла трагедия. Как сообщает ГСЧС, тут в искусственном водоеме утонули два брата, которым было десять и четырнадцать лет.

Спасатели говорят: «Ребята без разрешения родителей пошли к местному водоему искупаться. Детей долгое время не было дома, поэтому отец пошел их искать и обнаружил вещи мальчиков на берегу водоема. Мужчина позвонил в экстренные службы и пытался отыскать детей в воде самостоятельно».

Информируется, что их тела до прибытия спасателей на берег достали полицейские.

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