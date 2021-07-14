В Харькове после кормления детской смесью умер младенец

Главное: В харьковской больнице скончался трехмесячный младенец. Причиной смерти ребенка медики называли отравления детской смесью.

Детали: В больнице Харькова в реанимации умер 3-месячный младенец из села Петрополье Лозовского района. Ребенка доставили в медучреждение, но спасти малыша медики не смогли.

Причиной смерти малыша считают детскую смесь, которой мать его кормила, сообщает «Объектив».

Как сообщила руководитель службы по делам детей Лозовского горсовета Светлана Брежнева, мать умершего ребенка рассказала, чем кормила младенца.

«Она кормила младенца разведенным водой коровьим молоком. А после того, как у ребенка началась диарея — обратилась к врачам», — рассказала Брежнева.

Эту информацию передали правоохранителям, которые расследуют смерть младенца.

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