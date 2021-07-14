В ВОЗ предостерегают от смешивания разных вакцин от коронавируса

Главное: Во Всемирной организации здравоохранения не рекомендуют смешивать вакцины от коронавируса разных производителей.
Детали: Смешивание разных вакцин от коронавируса — это опасная тенденция, поскольку последствия от таких прививок до конца пока не изучены. Исследования в этом направлении проводятся, сообщает главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.
«Это несколько опасная тенденция. Мы находимся в зоне отсутствия данных и доказательств, которые касаются смешивания вакцин», — написала она в своем Twitter, комментируя сделанные накануне на брифинге ВОЗ заявления о смешивании вакцин от коронавируса.
По ее словам, отдельные лица не должны принимать решения о смешивании вакцин от коронавируса. Этим должны заниматься органы здравоохранения на основании данных исследований.
«Ожидаются данные исследований сочетания и сопоставления различных вакцин — необходимо оценить как иммуногенность, так и безопасность», — добавила специалист.
В тему: В Украине разрешили смешивать вакцины от коронавируса. В частности, Минздрав разрешил смешивать препараты от компаний AstraZeneca и Moderna с Pfizer. Это не относится к вакцине CoronaVac.