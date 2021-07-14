В ВОЗ предостерегают от смешивания разных вакцин от коронавируса

Главное: Во Всемирной организации здравоохранения не рекомендуют смешивать вакцины от коронавируса разных производителей.

Детали: Смешивание разных вакцин от коронавируса — это опасная тенденция, поскольку последствия от таких прививок до конца пока не изучены. Исследования в этом направлении проводятся, сообщает главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

«Это несколько опасная тенденция. Мы находимся в зоне отсутствия данных и доказательств, которые касаются смешивания вакцин», — написала она в своем Twitter, комментируя сделанные накануне на брифинге ВОЗ заявления о смешивании вакцин от коронавируса.

По ее словам, отдельные лица не должны принимать решения о смешивании вакцин от коронавируса. Этим должны заниматься органы здравоохранения на основании данных исследований.

«Ожидаются данные исследований сочетания и сопоставления различных вакцин — необходимо оценить как иммуногенность, так и безопасность», — добавила специалист.

Individuals should not decide for themselves, public health agencies can, based on available data. Data from mix and match studies of different vaccines are awaited - immunogenicity and safety both need to be evaluated https://t.co/3pdYj4LUdz — Soumya Swaminathan (@doctorsoumya) July 12, 2021

В тему: В Украине разрешили смешивать вакцины от коронавируса. В частности, Минздрав разрешил смешивать препараты от компаний AstraZeneca и Moderna с Pfizer. Это не относится к вакцине CoronaVac.