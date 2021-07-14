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Новости > Эксперт рассказал, когда украинцы достигнут коллективного иммунитета против коронавируса

Эксперт рассказал, когда украинцы достигнут коллективного иммунитета против коронавируса

Агата Кловская
14.07.21 11:22
95
Эксперт рассказал, когда украинцы достигнут коллективного иммунитета против коронавируса

Главное: Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко заявил, что вакцинироваться от коронавируса нужно именно сейчас, пока ситуация не критическая. Ежедневно в Украине нужно прививать не менее 250 тысяч человек.

Детали: Украине удастся достичь коллективного иммунитета, если до конца года ежедневно и без выходных вакцинировать от коронавируса не менее 250 тыс. человек. Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время онлайн-брифинга 13 июля, сообщает ТСН.

Ганиченко отметил, что украинцам важно вакцинироваться именно сейчас, пока нет роста заболеваемости COVID-19, которое эксперты прогнозируют в ближайшее время. Поскольку специалисты прогнозируют, что вспышка «может быть очень серьезной». К примеру, в Нидерландах, где были схожи с Украиной темпы падения заболеваемости, эти же показатели за неделю выросли в десять раз.

«Мы наблюдаем серьезный рост заболеваемости в Европе, и эта вспышка скоро может прийти в Украину. Таким образом, вакцинация является критически важной», — констатировал Ганиченко.

По его словам, сейчас в среднем по Украине вакцинируют 81 тыс. человек в сутки. Темпы с иммунизации выросли на четверть, но «этот тренд имеет ускоряться».

«Потому что для вакцинации 70% населения к концу 2021 года, чтобы мы могли говорить о коллективном иммунитете среди взрослого населения, необходимо уже сейчас делать втрое больше — около 250 тыс. прививок в сутки, начиная с сегодняшнего дня и до конца года включая выходные», — пояснил Ганиченко.

В тему: Новая волна коронавируса может накрыть Украину уже в этом месяце.

Тэги: Украина, общество, здоровье, иммунитет, новости Украины, коронавирус

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