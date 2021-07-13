Суд наложил арест на имущество Козака

Главное: На имущество соратника Медведчука Тараса Козака наложили арест. Такое решение принял Печерский районный суд Киева.

Детали: Печерский районный суд наложил арест на имущество нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. Соратник нардепа Виктора Медведчука, как и он сам, подозревается в государственной измене. Об этом «РБК-Украина» сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

«Да, Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество Козака», — сообщили в пресс-службе.

Отметим, нардеп подозревается в госизмене, также в отношении него действуют санкции, введенные за финансирование терроризма.

В тему: В середине мая народному депутату Украины Виктору Медведчуку избрали меру пресечения. Его отправили под домашний арест.