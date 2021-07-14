Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Легендарный голливудский актер похвастался, как отстоял многотысячную очередь на вакцинацию

Легендарный голливудский актер похвастался, как отстоял многотысячную очередь на вакцинацию

Агата Кловская
14.07.21 05:18
104
Легендарный голливудский актер похвастался, как отстоял многотысячную очередь на вакцинацию

Главное: Актер Рассел Кроу выстоял очередь в семь тысяч человек. Люди ждали возможности вакцинироваться от коронавируса.

Детали: Актер Рассел Кроу («Гладиатор», «Нокдаун», «Игры разума») вколол себе первый компонент вакцины от коронавируса. Произошло это в австралийском Сиднее.

Напомним, что 57-летний артист является гражданином Австралии и Новой Зеландии.

У себя в «Твиттере» он поведал, что выстоял очередь на семь тысяч человек.

При этом он не уточнил, какой вакциной воспользовался.

Отметим, что в стране сейчас делаю прививки препаратами Pfizer/BioNTech и Oxford/Astrazeneca.

Вакцинация

В тему: Брэд Питт таки «отсудил» детей у Анджелины Джоли.

Тэги: мир, актер, Австралия, вакцинация, коронавирус, Рассел Кроу

Комментарии

Статьи

12.07.21 09:19

Народ проедает заначки. Динамика обнищания украинцев и социальные последствия

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Вова Морда (Владимир Дидух) и Галицкая таможня: схемы и действующие лица
13.07.21 23:46

Вова Морда (Владимир Дидух) и Галицкая таможня: схемы и действующие лица

Автор: «Антикоррупционная правда»

Выбор редакции
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.07.21 00:57

Известная немецкая авиакомпания объявила себя… гендерно нейтральной
14.07.21 00:01

Ученые сумели подавить размножение коронавируса
13.07.21 20:29

Суд наложил арест на имущество Козака
13.07.21 19:52

В ООН рассказали, где на нашей планете сейчас больше всего голодных людей
13.07.21 19:00

Главные новости за 13 июля 2021 года
13.07.21 18:35

Аваков подал в отставку
13.07.21 18:15

Митрополит Антоний рассказал, почему важно быть благодарным
13.07.21 17:11

В Киево-Печерской лавре до 18 июля проходит православная ярмарка «Петропавловская»
13.07.21 16:53

Сегодня «слуги» могут обсудить отставку Авакова
13.07.21 16:26

В РПЦ рассказали об усугублении раскола в Кипрской Церкви из-за признания ПЦУ
13.07.21 20:29

Суд наложил арест на имущество Козака
13.07.21 19:00

Главные новости за 13 июля 2021 года
13.07.21 18:35

Аваков подал в отставку
13.07.21 16:53

Сегодня «слуги» могут обсудить отставку Авакова
13.07.21 16:16

У двух жительниц Закарпатья заподозрили дельта-коронавирус. Недавно они вернулись из России
13.07.21 12:14

Стало известно, почему один из лучших украинских спортсменов не едет на Олимпиаду в Токио
13.07.21 10:41

В Беларуси отрапортовали об отлове всех террористов
13.07.21 09:09

Коронавирус в Украине: 36 погибших и 481 заболевший
13.07.21 09:06

Непогода наломала дров в Житомире
12.07.21 18:59

Главные новости за 12 июля 2021 года
12.07.21 16:07

Украинцев «порадуют» новыми тарифами на электроэнергию
10.07.21 14:44

В Польше научились лечить коронавирус с помощью кала
07.07.21 15:05

Без олимпийского чемпиона. Опубликован список спортсменов, которые представят Украину на Играх-2020
12.07.21 00:01

Ученые поведали о последствиях для людей, переболевших коронавирусом
09.07.21 00:01

Медики поведали, где размножается коронавирус
08.07.21 09:00

Эксперты попытались определить фаворита финала Евро-2020
10.07.21 13:42

На Полтавщине верующие УПЦ пройдут крестным ходом с чудотворной Горбаневской иконой
10.07.21 11:29

Астрономы нашли еще один признак возможной жизни на Энцеладе
10.07.21 09:15

«Динамо» оформило второй летний трансфер
10.07.21 18:30

Митрополит Антоний заявил, что соцопросы в поддержку визита патриарха Варфоломея в Украину – грубая манипуляция
Фото и Видео
Суровые николаевские туристы разгромили отельный номер в Коблево, протаранили машиной ворота и скрылись
Суровые николаевские туристы разгромили отельный номер в Коблево, протаранили машиной ворота и скрылись
Суровые николаевские туристы разгромили отельный номер в Коблево, протаранили машиной ворота и скрылись
Суровые николаевские туристы разгромили отельный номер в Коблево, протаранили машиной ворота и скрылись
В Киеве рухнул потолок в подземном переходе
В Киеве рухнул потолок в подземном переходе
Мощный ливень затопил Черкассы. Машины буквально плавали по улицам
Мощный ливень затопил Черкассы. Машины буквально плавали по улицам
Под Одессой частный вертолет на пляже чуть не покалечил отдыхающих
Под Одессой частный вертолет на пляже чуть не покалечил отдыхающих
В поезде Одесса-Ковель горел вагон
В поезде Одесса-Ковель горел вагон
На популярном российском курорте прогремел мощный взрыв
На популярном российском курорте прогремел мощный взрыв
В Винницкой области беременная женщина устроила смертельное ДТП
В Винницкой области беременная женщина устроила смертельное ДТП
На одесском пляже отдыхающие загорали рядом с трупом
На одесском пляже отдыхающие загорали рядом с трупом
Непогода наломала дров в Житомире
Непогода наломала дров в Житомире
Появилось видео, как в России уронили танк
Появилось видео, как в России уронили танк
fraza.com
Новости блогосферы
09.07.21 09:57

В Америке началась гражданская война
27.06.21 18:06

Война как лекарство от помутнения рассудка...
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински

Опрос

Что ждет Украину в ближайшем будущем?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.