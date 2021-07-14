Легендарный голливудский актер похвастался, как отстоял многотысячную очередь на вакцинацию

Главное: Актер Рассел Кроу выстоял очередь в семь тысяч человек. Люди ждали возможности вакцинироваться от коронавируса.

Детали: Актер Рассел Кроу («Гладиатор», «Нокдаун», «Игры разума») вколол себе первый компонент вакцины от коронавируса. Произошло это в австралийском Сиднее.

Напомним, что 57-летний артист является гражданином Австралии и Новой Зеландии.

У себя в «Твиттере» он поведал, что выстоял очередь на семь тысяч человек.

При этом он не уточнил, какой вакциной воспользовался.

Отметим, что в стране сейчас делаю прививки препаратами Pfizer/BioNTech и Oxford/Astrazeneca.

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