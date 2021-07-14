Ученые сумели подавить размножение коронавируса

Главное: Ученые научились подавлять коронавирус. Сделано это в лабораторных условиях.

Детали: Ученые из Онкологического центра Питера МакКаллума и Института инфекций и иммунитета Питера Доэрти Мельбурнского университета в Австралии научились подавлять коронавирус. Их отчет цитирует издание Nature Communications.

Отмечается, что с помощью генной инженерии они сумели подавить его размножение в инфицированных клетках человека в лабораторных условиях.

Эксперты уверяют, что их метод подходит для подавления репликации РНК-вируса SARS-CoV-2.

В работе сказано, что «основу инструмента генного редактирования составляет фермент CRISPR-Cas13b, который связывается с РНК-мишенями и разрушает часть генома вируса, необходимую для репликации внутри клеток».

Специалисты заявляют, что смогли подавить репликацию различных вариантов вируса, в том числе его новых штаммов, отнесенных, в соответствии с классификацией ВОЗ, к группе с наивысшей оценкой угрозы.

Ожидается, что вскоре пройдут испытания данного метода на животных и людях.

Ученые отмечают: «На основе метода CRISPR-Cas13, которому нужна только вирусная последовательность, можно разработать противовирусные препараты против любых новых появляющихся вирусов».

Подчеркивается: «В отличие от обычных противовирусных препаратов, сила этого инструмента заключается в его гибкости и адаптируемости, что делает его подходящим для создания лекарств против множества патогенных вирусов, включая грипп, лихорадку Эбола и, возможно, ВИЧ».

Наконец, резюмируется: «Сила нового метода в том, что он одновременно подавляет репликацию вируса и предотвращает ускользание его новых вариантов от иммунитета хозяина. Компьютерная модель позволяет производить скрининг всего генома вируса с разрешением до одного нуклеотида, а сам метод CRISPR-Cas13b перепрограммирования геномных и субгеномных РНК SARS-CoV-2 обеспечивает эффективность подавления экспрессии соответствующих генов до 98%».

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