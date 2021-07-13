В ООН рассказали, где на нашей планете сейчас больше всего голодных людей

Главный: Каждый десятый житель нашей планеты голодает. Пандемия коронавируса усугубила ситуацию.

Детали: В ООН рассказали о том, как голодают люди в мире. Опубликован доклад «Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире».

Эксперты говорят, что пандемия коронавируса лишь усугубила ситуацию.

Данные приводятся по итогам 2020-го года.

Отмечается, что были лишены достаточного питания 811 миллионов человек.

В документе сказано: «Учитывая эти цифры, выполнение взятого международным сообществом обязательства покончить с голодом к 2030 году потребует неимоверных усилий».

Выяснилось следующее: «В 2019 году от недостаточного питания страдало 8,4% населения, а в прошлом году их доля выросла до 9,9%».

Информируется, что 418 миллионов голодающих живут в Азии, 282 миллиона – в Африке, 60 миллионов – в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна.

Подчеркивается, что в Африке голодает 21% населения – этот показатель более чем в два раза выше, чем в других регионах.

Также приводятся и другие данные.

Например, 2,3 миллиарда людей были лишены круглогодичного доступа к достаточному питанию.

Кроме этого, как оказалось, «на каждых 10 мужчин, столкнувшихся с отсутствием продовольственной безопасности, приходилось 11 женщин».

В ООН сообщают «Во многих странах пандемия спровоцировала резкий спад экономики и привела к ограничению доступа к продовольствию. Но масштабы голода расширялись и до пандемии, и точно так же мир отставал в решении проблемы неполноценного питания».

Резюмируется: «В первую очередь это было характерно для стран, затронутых конфликтами, воздействием экстремальных погодных явлений, экономического спада, и стран, ведущих борьбу с высоким уровнем неравенства».

В тему: В ООН рассказали о воюющих детях во всем мире.