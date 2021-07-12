К концу недели на Украину обрушится жестокая жара

Главное: Жара в Украине усиливается. Кое-где сохранятся грозы.

Детали: В конце этой рабочей недели, 15-16 июля, в Украине усилится жара. Свой прогноз дали синоптики.

В Гидрометцентре говорят, что температура воздуха вырастет днем до 27-37 градусов, а ночью ожидается плюс 17-23.

В западных областях страны сохранится дождливая погода – пройдут грозы.

В Киеве будет сухо и малооблачно: днем прогнозируют плюс 33-35, а ночью 21-23 тепла.

Карта погоды:

В тему: Синоптики рассказали украинцам о неприятных сюрпризах небесной канцелярии в начале недели.