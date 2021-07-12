Стало известно, когда планируют достроить Северный поток-2

Главное: Строительство Северного потока-2 планируют завершить в августе. Сейчас газопровод готов на 98%.

Детали: Строительство газопровода Северный поток-2 намерены завершить в августе. Об этом заявил исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, передает Handelsblatt.

«Мы полагаем, что строительные работы будут завершены в конце августа. Сейчас уже завершены 98%», — заявил Варниг.

Он отметил, что российский газопровод может быть запущен в эксплуатацию уже в этом году.

Ранее Газпром отказался от годовой брони транзита через Украину. Оператор газотранспортной системы Украины выставлял для годового бронирования дополнительные «твердые» мощности в 9,8 млн куб. м в сутки.

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