В Польше научились лечить коронавирус с помощью кала

Главное: В Польше два человека с позитивными результатами на коронавирус микробиоту, полученную из кала здоровых людей, и спустя несколько дней результаты стали негативными. Пересадка фекалий уже доказала свою эффективность в борьбе с колитами, болезнью Крона, диареей и даже аутизмом, отмечают ученые.

Детали: В Польше пациенты, больные коронавирусной инфекцией, выздоровели после трансплантации им фекальной микробиоты. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Gut.

Сообщается, что оба пациента 80 и 19 лет, страдали от колита, однако у них помимо этого был диагностирован коронавирус.

В ходе лечения обоим ввели микробиоту, полученную из кала здоровых людей.

«У старшего пациента фиксировалась высокая температура. Он сдал положительный ПЦР-тест. Мужчине прописали ремдезевир и намеревались ввести плазму крови с антителами к SARS-CoV2. Однако два дня спустя после пересадки кала, его симптомы COVID-19 исчезли, а пневмония не усугубилась», — пишут авторы исследования.

Молодой человек лечился при помощи иммунодепрессантов и антибиотиков. Уже через 15 часов после пересадки кала у него диагностировали коронавирус.

«У этого пациента несколько раз поднималась температура до пересадки фекалий, но вскоре симптомы инфекции исчезли», — отметили медики.

Вскоре ПЦР-тесты у обоих пациентов показали отрицательные результаты.

Ученые подчеркивают, что делать серьезные выводы рано. Но они намерены провести клинические испытания, чтобы понять, стоит ли добавлять пересадку кала к стандартным процедурам лечения коронавируса.

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