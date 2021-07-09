«Динамо» провернуло первый летний трансфер

Главное: Полузащитник коваливского «Колоса» Денис Антюх стал игроком «Динамо». Контракт рассчитан на четыре года.

Детали: Киевское «Динамо» объявило о подписании четырехлетнего контракта с фланговым полузащитником Денисом Антюхом. Соответствующая информация обнародована на официальном сайте киевлян.

О сумме сделки не сообщается, но раньше фигурировала сумма в 500 тысяч евро. 23-летний игрок находился в «Динамо» на просмотре и побывал с командой на первом тренировочном сборе. Там он во время контрольных матчей за «Динамо» забил 2 гола.

В прошлом сезоне Антюх провел за «Колос» 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и сделал 2 ассиста, а также дебютировал в еврокубках, сыграв в квалификации Лиги Европы.

Кроме Антюха на просмотре в команде находится форвард Владислав Кулач.

В тему: Матч за Суперкубок Украины перенесли на сентябрь. Связа

но это с нагрузкой игроков на Евро-2020.