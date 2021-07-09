Найдены «черные ящики» разбившегося на Камчатке самолета. Один из них — с критическими повреждениями

Главное: Члены поисковой операции на Камчатке обнаружили два бортовых самописца разбившегося на днях самолета. Также обнаружены останки тел всех 28 человек, погибших в авиакатастрофе.

Детали: На Камчатке (Российская Федерация) спасатели нашли черный ящик после авиакатастрофы Ан-26. Об этом сообщает ТАСС.

«Спасатели нашли черный ящик потерпевшего крушение самолета АН-26 на Камчатке, сообщили экстренные службы», — говорится в сообщении.

Позже стало известно, что спасатели обнаружили второй черный ящик потерпевшего крушение на Камчатке Ан-26, сообщает РБК.

Бортовой самописец нашли в «критически поврежденном» состоянии, у него отсутствует блок обработки информации.

Также известно, что спасатели обнаружили фрагменты тел всех 28 погибших в ходе авиакатастрофы.

«С помощью десантных спусков спасателям удалось попасть на труднодоступное место на скале, где упал самолет АН-26. Там найдены фрагменты тел всех погибших, один из них опознан по татуировке», — сообщает ТАСС.

В тему: 6 июля в России на Камчатке с радаров пропал пассажирский самолет, на борту которого находилось 28 человек. Вскоре стало известно, что самолет потерпел крушение.