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Новости > Коронавирус в Украине: смертность продолжает постепенно снижаться

Коронавирус в Украине: смертность продолжает постепенно снижаться

Агата Кловская
09.07.21 09:02
98
Коронавирус в Украине: смертность продолжает постепенно снижаться

Главное: За сутки коронавирусом в Украине заболели 655 человек. Умерли двенадцать людей.

Детали: Коронавирус в Украине понемногу снижает обороты. Данные на пятницу, 9 июля, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили еще 655 случаев заразы. Госпитализация понадобилась для 396 людей, а выздоровели 885 человек.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 18 341, методом ИФА – 7 954, экспресс-тестами – 15 312.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве(220), а также Одесской (78), Черкасской (64) и Львовской (58) областях.

Умерли еще двенадцать человек. С начала пандемии зараза забрала 52 572 жизни.

За все время заболели 2 240 246 людей, а выздоровел  2 176 110 человек.

В тему: В ВОЗ объяснили быстрое распространение новых штаммов коронавируса.

Тэги: Киев, общество, здоровье, регионы, новости Украины, коронавирус

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