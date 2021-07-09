Коронавирус в Украине: смертность продолжает постепенно снижаться

Главное: За сутки коронавирусом в Украине заболели 655 человек. Умерли двенадцать людей.

Детали: Коронавирус в Украине понемногу снижает обороты. Данные на пятницу, 9 июля, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили еще 655 случаев заразы. Госпитализация понадобилась для 396 людей, а выздоровели 885 человек.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 18 341, методом ИФА – 7 954, экспресс-тестами – 15 312.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве(220), а также Одесской (78), Черкасской (64) и Львовской (58) областях.

Умерли еще двенадцать человек. С начала пандемии зараза забрала 52 572 жизни.

За все время заболели 2 240 246 людей, а выздоровел 2 176 110 человек.

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