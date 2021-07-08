В Офисе президента заметили игровой автомат, установленный с нарушением правил

Главное: На третьем этаже Офиса президента появился игровой автомат для азартных игр MultiGaminator. При этом он установлен с нарушением правил противопожарной безопасности. По словам сотрудников, он стоит «для красоты».

Детали: В Офисе президента Украины заметили игровой автомат. Как сообщил журналист Роман Кравец на своей странице в Facebook, он расположен на 3 этаже здания.

При этом он добавил со ссылкой на сотрудников, что данный аппарат «стоит для красоты давно и не работает».

На опубликованном фото видно аппарат MultiGaminator 42, который предназначен для азартных игр.

Похожие автоматы и запчасти к ним можно найти на популярном сайте объявлений.

Отметим, что в комментариях пользователи обратили внимание на то, что он установлен с нарушением правил противопожарной безопасности, так как частично закрывает крышку пожарного крана.

В тему: 14 июля 2020 года Верховная Рада Украины легализовала игорный бизнес в стране. При этом законом устанавливаются конкретные места, где могут находиться казино и игровые залы. В частности, для игровых автоматов это гостиницы от трех звезд.