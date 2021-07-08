Главные новости за 8 июля 2021 года

— Коронавирусом в Украине заболели 617 человек. Умерли 23 больных.

— С сегодняшнего дня Киев ограничивает въезд грузовиков из-за высокой температуры. Ограничение начало действовать с 11:00 четверга.

— В ближайшее время в Украине могут внедрить технологию 5G. Правительство работает над подписанием с ЕС двустороннего соглашения о взаимном признании электронных доверительных услуг.

— В курортном городке Кирилловка на пляже произошла трагедия. Работник аттракциона надувал лодку, когда получил разряд током.

— На популярных украинских курортах увеличилось количество змей. Особое засилье пресмыкающихся на побережье Азовского и Черного морей было замечено путешественниками в средине июня.

— В Дубае прогремел мощный взрыв. Скорее всего, случилось все на нефтяном танкере в порту.

— ВОЗ обновила рекомендации по уходу за больными коронавирусом пациентами. В список включены блокаторы, которые спасают жизни тяжело больных.