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Новости > В РПЦ благословили почитание мощей священномученика, расстрелянного рядом с алтарем храма

В РПЦ благословили почитание мощей священномученика, расстрелянного рядом с алтарем храма

Александра Кудрявцева
08.07.21 14:31
92
В РПЦ благословили почитание мощей священномученика, расстрелянного рядом с алтарем храма

Главное: В Русской Православной Церкви благословили почитание мощей священномученика Николая Подъякова.

Детали: Как сообщает patriarchia.ru, мощи священномученика Николая обретены и будут покоиться в храме в честь Рождества Богородицы поселка Подосиновец Кировской области.

Останки обнаружили в ходе археологических работ на территории храма, где, по воспоминаниям современников отца Николая, он и был погребен — рядом с алтарем. Чтобы подтвердить принадлежность останков священномученику, их передали на экспертизу, которая подтвердила их принадлежность Николаю Подъякову.

По благословению Патриарха Кирилла мощи священномученика Николая Подосиновского теперь почитаются святыми и будут постоянно пребывать в храме Рождества Богородицы поселка Подосиновец. 23-24 сентября в храме пройдут торжества в честь святого.

В 1918 году отец Николай служил в сане протоиерея, воспитывал пятерых сыновей и двух дочерей. Он вел активную церковно-общественную деятельность — нес служение благочинного 5 округа Никольского уезда Вологодской епархии, преподавал в Подосиновских училищах и церковно-приходских школах, являлся депутатом училищных и епархиальных съездов.

В 1918 году Никольский уезд Вологодской губернии находился на военном положении. Чтобы предотвратить возможные выступления населения против продразверстки, большевики организовали для его устрашения акции против местного духовенства. 24 сентября 1918 года прибывший в село Подосиновец отряд красногвардейцев расстрелял отца Николая.

Первоначально тело священника захоронили на месте расстрела, в выкопанной красногвардейцами яме. Весной 1919 года дети протоиерея Николая добились разрешения перезахоронить его в церковной ограде храма Рождества Богородицы поселка Подосиновец.

В августе 2000 года юбилейный Архиерейский Собор РПЦ причислил протоиерея Николая Подъякова к лику святых новомучеников и исповедников.

В тему: В Киеве УПЦ проведет конференцию, посвященную духовному образованию.

 
 
Тэги: РПЦ, новости православия

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