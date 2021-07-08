На популярном украинском курорте работника аттракциона убило током

Главное: В курортном городке Кирилловка на пляже произошла трагедия. Работник аттракциона надувал лодку, когда получил разряд током.

Детали: В Кирилловке Запорожской области трагически погиб работник аттракциона. Парень надувал горку, когда его ударило током. Об этом ТСН рассказали в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

Несчастный случай произошел на аттракционе «Горка». При обслуживании этого комплекса работника поразило электрическим током. Медики «скорой» оказывали медицинскую помощь пострадавшему, но он умер на месте происшествия.

Правоохранители установили, что 22-летний парень из Кривого Рога неофициально работал и обслуживал надувной комплекс «Горка».

«По факту открыто уголовное производство по признакам ч. 2 статьи 271 (Нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование, в ходе которого правоохранители будут выяснять, кому принадлежит данный развлекательный комплекс, который установлен на побережье моря», — рассказала спикер пресс-службы Нацполиции Запорожской области Виктория Тлустова.

Она добавила, что санкция вышеназванной статьи предусматривает исправительные работы на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

Сейчас водные горки, где произошла трагедия, демонтированы. Другие коммерсанты спрятались — теперь на кирилловском пляже не работает ни одно водное развлечение.

«Он с мокрыми руками полез в розетку, включал какой-то насос, его и убило вот так сразу. Я думал у него эпилепсия, а меня током ударило. Парень увидел тоже побежал, выключил из розетки. А он вообще накачивал горку, банан», — рассказывают очевидцы.

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