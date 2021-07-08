В мире неожиданно зафиксировали падение цен на еду

Главное: В мире дешевеет продовольствие. Происходит это впервые за год.

Детали: В мире зафиксировано падение цен на продукты питания. Об этом говорят эксперты продовольственной и сельскохозяйственной организации при ООН.

Отмечается, что происходит это впервые за последний год.

Специалисты привели средневзвешенные показатели за минувший июнь.

Как информируется, среднее значение индекса продовольственных цен составило 124,6 пункта: это на 2,5% ниже, чем месяцем ранее.

Для сравнения за последние двенадцать месяцев цены на еду в мире выросли на 33,9%.

Так, растительное масло подешевело за месяц на 9,8%.

Кроме этого индекс цен на зерновые упал на 2,6%, а стоимость кукурузы – на 5%.

Пшеница же подешевела на 0,8%.

Все это связывается с хорошими урожаями.

Также индекс цен на молочную продукцию снизился на 1%.

В то же время, говорится в отчете, цены на сахар растут третий месяц кряду, увеличившись еще на 0,9%.

Наконец, сказано в данных, индекс цен на мясо на 2,1% (подорожание продолжается девять месяцев подряд).

В ООН говорят, что на сегодняшний день во внешней продовольственной помощи нуждаются 45 стран. Особенно тяжелая ситуация в Африке.

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