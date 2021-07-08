На Львовщине змея отправила в реанимацию ребенка

Главное: В среду, 7 июля, в реанимацию в тяжелом состоянии попал 9-летний мальчик. Ребенка в поселке Сходница Львовской области укусила змея.

Детали: В реанимационное отделение Дрогобычской детской больницы в тяжелом состоянии госпитализирован 9-летний мальчик с диагнозом «укус змеи». Об этом в четверг сообщает пресс-служба ГСЧС Львовской области.

«7 июля в 21.40 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Дрогобычской детской больницы поступил мальчик 2012 года рождения, житель г.Бибрка Львовского района, с диагнозом „укус змеи третьего пальца правой руки“. Состояние пострадавшего — тяжелое», — говорится в сообщении.

Ребенок отдыхал с родителями на курорте Сходница.

В связи с эти спасатели напоминают: Если Вы случайно увидели пресмыкающегося рядом с собой — не паникуйте, не приближайтесь и не делайте резких движений, а спокойно отойдите. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров. Отправляясь в лес, лучше надевать высокую, плотную обувь, которую змея не прокусит.

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