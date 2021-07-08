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Новости > В Украине разоблачили сеть детской порнографии

В Украине разоблачили сеть детской порнографии

Александр Панько
08.07.21 15:15
99
В Украине разоблачили сеть детской порнографии

Главное: В Украине массово создавали, сбывали и распространяли детскую порнографию. Разоблачены десятки людей.

Детали: В Украине разоблачили массовое создание, сбыт и распространение детской порнографии. Об этом сообщает МВД.

Информируется, что киберполиция провела профилактическую операцию под условным названием «Паутина» сразу в четырнадцати областях.

Отмечается, что было проведено 47 обысков, во время которых разоблачили такое же число злоумышленников. Шестнадцать человек уже получили подозрения.

Всего было изъято более 18 терабайтов преступного контента.

Приводятся и страшные примеры.

Так, в Киеве задержали двух местных жительниц, которые создавали порнографию с участием собственных детей, продавая материалы в интернете.

Кроме этого в Одессе разоблачили пятерых местных жителей – те создали более трехсот сайтов, куда загружали видео и фото порнографического характера, в том числе и с участием детей.

Также в Хмельницкой области мужчина продавал в мессенджере детское порно, которое получал от несовершеннолетних, шантажируя и запугивая их в социальных сетях.

Всего было открыто 57 уголовных производств по ст. 149 (Торговля людьми), ст. 152 (Изнасилование), ст. 155 (Совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), ст. 156 (Развращение несовершеннолетних), ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ст. 301-1 (Получения доступа к детской порнографии, приобретение, хранение, изготовление, сбыт и распространение) Уголовного кодекса.

По четырем фактам правонарушений в суд уже были направлены обвинительные акты.

Ранее сообщалось, что Украина находится в тройке лидеров-поставщиков детской порнографии в мире.

В тему: В Киеве педофил сбежал из-под стражи.

Тэги: общество, порнография, дети, регионы, криминал, Киберполиция, новости Украины

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