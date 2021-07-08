Киев ограничил въезд грузовиков

Главное: С сегодняшнего дня Киев ограничивает въезд грузовиков из-за высокой температуры. Ограничение начало действовать с 11:00 четверга.

Детали: В Киев сегодня ограничат въезд грузовиков из-за жары. Об этом сообщает столичная патрульная полиция.

«Сегодня, 8 июля, с 11:00 ограничат въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28», — говорится в сообщении.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву.

«О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 19:00)», — информируют патрульные.

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