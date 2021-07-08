Стала известна сильнейшая хоккейная команда планеты

Главное: Стал известен победитель Кубка Стэнли. Трофей второй год кряду взяла команда «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Детали: Завершен сезон 2020-2021 годов в Национальной хоккейной лиге, которая считается сильнейшим клубным турниром планеты. Второй год кряду победу в нем праздновали игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Команда из города Тампа (штат Флорида), население которого составляет всего четыреста тысяч человек, без проблем обыграла в финальной серии канадский «Монреаль» с общим счетом 4-1.

Последний поединок был выигран на своей арене со счетом 1:0.

Отметим, что это третий Кубок Стэнли для этой ранее скромной команды с 2004-го года.

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