Медики поведали, где размножается коронавирус

Главное: Коронавирус размножается во рту человека. Для этого ему подходят слюнные железы.

Детали: Где размножается коронавирус? Об этом поведали специалисты медицинской школы университета Сан-Паулу (Бразилия), которых цитирует издание The Journal of Pathology.

Выяснилось, сказано в отчете, что SARS-CoV-2 размножается в слюнных железах.

В ходе работы эксперты провели анализ трех типов слюнных желез – околоушных, поднижнечелюстных и малых – у взрослых, умерших от заразы. Они узнали, что «именно ткани, ответственные за производство и выделение слюны, служат резервуарами для коронавируса».

Отмечается, что при помощи электронной микроскопии можно было наблюдать не только присутствие патогена, но и его репликацию в клетках.

Заявляется: «Ранее считалось, что только вирусы, вызывающие распространенные заболевания, такие как герпес, используют слюнные железы в качестве резервуаров. Данное открытие может помочь объяснить, почему SARS-CoV-2 обладает столь высокой заразностью».

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