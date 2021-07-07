Эффективность вакцины Pfizer упала на треть. Стало известно, с чем это связано

Главное: Израильские вирусологи заявили, что эффективность вакцины Pfizer снизилась до 64%. Они это связывают с распространением «Дельта» варианта коронавируса.

Детали: В Израиле наблюдают снижение эффективности вакцины Pfizer до 64%. Об этом сообщает Newsru.co.il, ссылаясь на министерство здравоохранения Израиля.

Вирусологи связывают такой результат с распространением «Дельта» варианта коронавируса. Вместе с тем, согласно статистике ведомства, эффективность вакцины против тяжелого течения болезни остается на уровне 93%.

В компании-производителе препарата пока не прокомментировали это заявление.

Отметим, что кампанию по вакцинации израильских граждан считают наиболее эффективной в мире. Около 60% населения Израиля получили хотя бы одну прививку Pfizer, в результате чего число ежедневных случаев COVID-19 снизилась с более чем 10 000 в январе. Однако из-за более заразного штамма «Дельта» число новых случаев COVID-19 начало расти.

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