Нападающий «Динамо» может уехать в Италию

Главное: Нападающий «Динамо» Владислав Супряга может уехать в Италию. Его хочет купить «Дженоа».

Детали: 21-летний украинский нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга может покинуть команду. Футболиста хочет купить итальянский клуб «Дженоа», о чем пишут местные СМИ.

Информируется, что за спортсмена предлагают пять миллионов евро и некоторые бонусы.

Наша команда, в свою очередь, рассчитывает получить за игрока 9 миллионов евро.

Прошлый сезон у Владислава Супряги не задался: в команде Мирчи Луческу он забил лишь три гола в 31 поединке.

В тему: Суперкубок Украины перенесли на два месяца – названа причина.