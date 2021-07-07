В центре Тернополя автомат с игрушками ударил током 8-летнюю девочку

Главное: В центре Тернополя произошло ЧП. Там автомат с игрушками ударил током 8-летнюю девочку.

Детали: В Тернополе девочка 8 лет ударил электрическим током автомат с игрушками. От удара ребенка отбросило на асфальт. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта. Девочка подошла к автомату и попыталась достать игрушку. Едва его коснувшись, ребенка сразу ударило током и отбросило на асфальт. Прохожие, которые стали очевидцами происшествия, вызвали «скорую помощь». Пострадавшую с термическими ожогами доставили в больницу.

«Несчастный случай произошел на остановке общественного транспорта в центре города. Там стоял автомат с игрушками и ребенок подошел к нему, чтобы попробовать что-то достать. Когда несовершеннолетняя коснулась „кран-машины“, ее ударило током и отбросило на асфальт», — сказано в сообщении.

При предварительном осмотре полицейские обнаружили, что в автомате было разбито стекло. Вероятно, автомат с игрушками, с выбитыми стеклами, был неисправен. Сейчас соответствующие службы забрали его на экспертизу.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст.128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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