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Новости > Киево-Печерская лавра просит власть помочь срочно ликвидировать аварийную ситуацию в лабиринтах Ближних пещер

Киево-Печерская лавра просит власть помочь срочно ликвидировать аварийную ситуацию в лабиринтах Ближних пещер

Александра Кудрявцева
05.07.21 15:05
208
Киево-Печерская лавра просит власть помочь срочно ликвидировать аварийную ситуацию в лабиринтах Ближних пещер
Главное: В случае непринятия срочных мер существует угроза разрушения лабиринтов Ближних пещер Киево-Печерской лавры, что может привести к человеческим жертвам.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kievvlast.com.ua, об этом намесник Киево-Печерской лавры митрополит Павел написал в письме премьер-министру Денису Шмыгалю.
 
В письме наместник лавры просит помочь сохранить памятник архитектуры национального значения — «Лабиринты Ближних пещер» (корпус № 90), который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
 
«В последнее время увеличился уровень увлажненности грунтов. В случае непринятия срочных мер существует угроза разрушения лабиринтов пещер, что может привести к непоправимым потерям и человеческим жертвам», — говорится в сообщении.
 
В письме настоятеля лавры сообщается, что вследствие природных и техногенных факторов гидрологические условия аварийных участков в лабиринте пещер остаются сложными. Это очень скоро может привести к дальнейшему развитию опасных и негативных гидрологических процессов.
 
«Многолетняя амортизация и неудовлетворительное состояние подземных инженерных коммуникаций, а также весеннее снеготаяние приводят к насыщению водоносного горизонта над пещерами и подтоплению пещерного комплекса. Постоянный мониторинг состояния лабиринтов Ближних пещер свидетельствует о том, что уровень увлажненности грунтов, где расположен памятник, в последнее время существенно увеличился. По результатам неоднократно созвананных комиссий технико-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) относительно состояния аварийных участков пещер, ситуация определена как чрезвычайная регионального масштаба», — сообщил митрополит Павел.
 
Он напомнил, что указанные участки задействованы в паломническом маршруте. А это значит, что «в случае непринятия срочных мер существует угроза разрушения лабиринтов пещер, что может привести к непоправимым потерям и человеческим жертвам».
 
В связи со сложившейся ситуацией митрополит Павел попросил Дениса Шмыгаля рассмотреть возможность выделения из резервного фонда государственного бюджета средств для проведения неотложных противоаварийных работ, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайной ситуации национального масштаба, а также выдать соответствующие поручения Минэкономики и Минфину.
 
*** Ближние или Антониевы пещеры — комплекс подземных пещер в Киево-Печерской Лавре. Ширина пещер — 1,5 метра, высота — 2,5 метра. Общая длина подземных коридоров Ближних пещер составляет 383 метра.
 
Пещеры состоят из трех улиц, связанных между собой переходами. Главная улица — Пещерная, к которой примыкает древнейшая в Ближних пещерах церковь Введения Богородицы во Храм. Еще одно из древнейших ответвлений в Ближних пещерах ведет к так называемой «общей трапезной» печерских отцов, где при преподобном Антонии братия собиралась на совместную трапезу. В пещерах сохранилось большое количество жилых келий. Захоронение преподобного Антония расположено в закрытом завалом ответвлении пещер напротив церкви в его честь, построенной в конце XVI — начале XVII века.
 
В тему: В УПЦ сегодня поминают Митрополита Владимира — 7 лет со дня смерти.

Тэги: Киево-Печерская Лавра, премьер-министр, УПЦ

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