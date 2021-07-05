В Украине стремительно взлетели цены на бензин

Главное: За минувшие выходные крупнейшие АЗС Украины повысили цены на бензин почти на гривну. В регионах цены на топливо выросли не так существенно.

Детали: Сетевые операторы Украины за выходные дни повысили цены на бензин и дизельное топливо на 0,1-1 грн за литр, ранее цены уже поднимались на 0,5 грн за литр. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

Сообщается, что на АЗС WOG, OKKO и Shell цена бензина выросла на 0,8-1 грн/л, а дизтоплива — на 0,3-0,4 грн/л.

Также повышение наблюдалось среди операторов АЗС Mango/Ultra, UPG и «БРСМ-Нафта» в размере 0,1-0,5 грн/л. Среди региональных ретейлеров увеличение цен произошло в RUR, Neftek и Parallel на 0,2-0,6 грн/л.

В тему: В марте минувшего года украинцам пообещали резкое падение цен на бензин.