Стало известно, кто может заменить Луческу в «Динамо» в случае его ухода

Главное: В случае ухода Мирчи Луческу с поста главного тренера «Динамо», его должность может занять сын Разван. Сейчас Луческу-младший работает в греческом ПАОКе.

Детали: В перспективе 75-летнего Мирчу Луческу на посту главного тренера киевского Динамо мог бы заменить его 52-летний сын Разван, сейчас возглавляющий греческий ПАОК. Такую мысль высказал румынский футболист Тибериу Гиоане, выступавший за киевлян с 2001 по 2011 год.

«Я ожидал, что Мирчу Луческу подпишет киевское Динамо. Как он завоевал титулы с бухарестскими Динамо и Рапидом, затем с Галатасараем и Бешикташем, так это и произошло в Украине. С первого раза взял все с киевским Динамо, с молодой командой! Плюс выход в группу Лиги чемпионов», — приводит слова Гиоане Fanatik.ro

«Радикальных болельщиков Динамо, бросающих вызов Луческу, мало. Они никогда не изменятся, даже если Мирча пробудет в Киеве 10 лет. Они — отдельно, команда — отдельно. Я надеюсь, что Мирча пробудет в Динамо еще несколько лет, а потом в Киев приедет Разван и создаст там династию Луческу», — добавил Тибериу Гиоане

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