В Украине зафиксирован всплеск покупок грузовых авто

Главное: В Украине стали чаще покупать грузовики. 1 449 единиц за месяц.

Детали: В минувшем июне в Украине зафиксирован самый высокий показатель покупок новых грузовых и специальных автомобилей за последние восемь лет. Цифры приводят в «Укравтопроме».

Всего было куплено 1 449 машин.

Самой популярной маркой была Renault – 535 авто.

Далее следуют Fiat (125), Peugeot (110), МАЗ (73) и Citroen (66).

Уточняется, что с начала этого года украинцы купили 6,6 тысяч новых грузовых и специальных автомобилей, что на 62% больше, чем было в первые шесть месяцев 2020 года.

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