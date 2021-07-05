Украинцы продолжают массово избавляться от иностранной валюты

Главное: Украинцы больше продают валюты, чем покупают. Происходит это уже четыре месяца подряд.

Детали: Украинцы продолжают массово продавать валюту. Данные по итогам июня приводит НБУ.

Как сообщил финансовый регулятор, на наличном валютном рынке в прошлом месяце в нашей стране продали 1 943,3 миллиона долларов в эквиваленте.

При этом украинцы купили валюты на 1 613,5 миллиона долларов.

Отмечается, что подобная динамика наблюдается уже четвертый месяц кряду.

Стоит добавить, что в прошлом году «отрицательное сальдо» на наличном валютном рынке равнялось 1,098 миллиардам долларов в эквиваленте.

В тему: В Украине появился еще один способ легально купить валюту.