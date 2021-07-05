Эксперт: Акцент ЕС на развитие южных регионов Армении — это месседж Кремлю и Баку

Главное: По мнению политического эксперта Марата Акопяна, выделение Евросоюзом 1,5 млрд евро Армении указывает на заинтересованность в укреплении позиций в регионе по сзданию коридора между Европой и Азией в противовес амбициям Москвы, Баку и Анкары.

Детали: Еврокомиссия своим предложением 1,5 миллиардной поддержки Армении в рамках формата Восточного партнерства, сделала серьезнейшую заявку на укрепление своих позиций в регионе. Как подчеркнул украинский политический обозреватель Марат Акопян, комментируя «Фразе» решение Брюсселя по выделению финансов Армении, дело тут не в самой сумме.

«Акцент ЕС на развитие южных регионов Армении — это месседж Кремлю и Баку о намерениях Брюсселя, что особенно очевидно желанием поддержать проект автомагистрали Север-Юг, что, по сути, участок коридора Персидский залив (+ Индия) — Черное море (Европа)», — объяснил он, добавив, что «таким образом фактически указывается на бесперспективность и мертворожденность проявляемых Москвой, Баку и Анкарой политических амбиций в экономической обертке, связанных с требованиями коридоров за счет суверенитета Армении».

«Европа указывает на экономический обоснованный и политический перспективный естественный коридор через Грузию и Армению, который свяжет Восточную Европу с Азией», — заключил Акопян, подчеркнув, что предложение Еврокомиссии содержит мессиджи и для властей Армении.

Напомним: Ранее стало известно, что Европейский союз выделит Армении более 1,5 миллиарда евро в ближайшие 5 лет на пять ключевых программ, включая развитие Сюникской области. 2 июля в Брюсселе представлен документ, в котором освещены инициативы, которые Европейская комиссия намерена реализовать к 2025 году в странах-участницах «Восточного партнерства».