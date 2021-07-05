Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Митрополит Онуфрий рассказал о пути, которым шли все святые

Митрополит Онуфрий рассказал о пути, которым шли все святые

Александра Кудрявцева
05.07.21 12:30
277
Митрополит Онуфрий рассказал о пути, которым шли все святые
Главное: Если есть любовь к Богу и ближнему, то наша вера правильная.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Митрополит Онуфрий в своей проповеди.
 
Предстоятель отметил, что святые угождали Богу единственным путем — верой, молитвой, постом, смирением и любовью. Он призвал христиан показывать свою веру добрыми делами и процитировал апостола Петра: «Приложите все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братстве любовь» (2 Петр. 1:5-7).
 
Как пояснил Блаженнейший, добродетель благоразумия — это когда человек сознательно делает только добро, добродетель воздержания — когда удерживает себя от зла и простирается к добру, добродетель терпения — когда не ропщет, не хулит Бога и людей, а терпеливо «уклоняется от зла и творит благо» (1 Петр. 3:11), а добродетель братства — это любовь к ближнему, к брату.
 
«Если человек живет благочестиво, то он обязательно начинает любить своего брата. А как можно узнать, что человек любит брата? Через любовь к Богу, то есть если он любит Бога, значит любит и брата», — сказал Митрополит Онуфрий.
 
Архипастырь отметил, что вера обязательно ведет человека к любви, а любовь показывает, насколько правильна наша вера.
 
«Если есть любовь к Богу и ближнему, то правильно веруем, если нет этой любви, то мы еще неправильно веруем, еще не выполнили правил веры», — сказал Блаженнейший.
 
В завершение архипастырь призвал, чтобы каждый, в свою меру, шел тем путем, которым шли святые, — от веры к любви.
 
«А все это заключается в одном словосочетании: исполняй Божественный Закон, или вручи себя Богу. Когда вручаем себя Богу, то планы Богу не пишем, а говорим: „Господи, сделай так, как Ты считаешь полезным для меня“. И если мы все принимаем с благодарностью Богу, то это и есть тот путь спасения, которым шли все святые. Если мы будем идти по этому пути, то также будем иметь благословение Божие в земной жизни», — подытожил Митрополит Онуфрий.
 
В тему: Митрополит Онуфрий рассказал о подвиге святых на Руси.
 

Тэги: УПЦ, Митрополит Онуфрий

Комментарии

Статьи

05.07.21 09:16

Закон о коренных народах: зе-бред с нарушением Конституции

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Юрий Голик продолжает воровать миллиарды на «Большом строительстве» и давит на журналистов, которые его обличают
03.07.21 10:25

Юрий Голик продолжает воровать миллиарды на «Большом строительстве» и давит на журналистов, которые его обличают

Автор: «Антикор»

Выбор редакции
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
05.07.21 13:46

В Украине зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса
05.07.21 13:25

Из-за непогоды Одесса ушла под воду
05.07.21 13:02

Названы мировые лидеры по вакцинации
05.07.21 12:41

Лидеру сборной Украины по футболу предстоит операция
05.07.21 12:36

Эксперт: Акцент ЕС на развитие южных регионов Армении — это месседж Кремлю и Баку
05.07.21 12:05

В УПЦ сегодня поминают Митрополита Владимира - 7 лет со дня смерти
05.07.21 12:01

Скончался легендарный режиссер Владимир Меньшов
05.07.21 11:59

Американец стал богаче на $50 млрд из-за технического сбоя в банке
05.07.21 11:45

В СНБО оценили степень готовности Украины к наступлению России
05.07.21 11:20

К концу рабочей недели в Украину вернется адская жара
05.07.21 13:46

В Украине зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса
05.07.21 13:25

Из-за непогоды Одесса ушла под воду
05.07.21 12:01

Скончался легендарный режиссер Владимир Меньшов
05.07.21 11:45

В СНБО оценили степень готовности Украины к наступлению России
05.07.21 10:42

Мощный ураган обесточил сотни баз отдыха в Бердянске. Пляжи усыпало медузами
05.07.21 09:11

Смертность от COVID-19 в Украине серьезно снизилась
05.07.21 00:01

Эксперты назвали будущего победителя чемпионата Европы по футболу
03.07.21 23:51

Сборная Украины с разгромным счетом проиграла исторический матч на Евро-2020
03.07.21 10:19

В Виннице спустя несколько часов после прививки от COVID-19 скончался мужчина
03.07.21 09:41

С сегодняшнего дня прививать киевлян станут по-новому
30.06.21 08:05

Евро-2020: Украину назвали главным аутсайдером турнира
28.06.21 16:05

В УПЦ рассказали, что нападающие на крестный ход в Нежине вместо рук использовали отрубленное копыто
29.06.21 17:06

«Если нет, то может убираться»: команда Лопеса поставила Ломаченко интересное условие для реванша
02.07.21 03:18

Составлен список продуктов, помогающих от головной боли
03.07.21 13:34

Незакрытую из-за триатлона центральную часть Киева закроют из-за учений
03.07.21 14:55

В УПЦ издали книгу об афонском подвижнике старце Иосифе Ватопедском
03.07.21 14:14

Во Львовской области молния убила ребенка
03.07.21 14:40

Митрополит Онуфрий рассказал, что поможет найти путь к Богу
29.06.21 15:58

Верховная Рада серьезно усложнила жизнь чиновникам
03.07.21 13:25

На Киевщине верующие УПЦ пройдут 50 км крестным ходом с чудотворной иконой «Призри на смирение»
Фото и Видео
Из-за непогоды Одесса ушла под воду
Из-за непогоды Одесса ушла под воду
Из-за непогоды Одесса ушла под воду
Из-за непогоды Одесса ушла под воду
Жителей Сочи готовят к срочной эвакуации. Стала известна причина
Жителей Сочи готовят к срочной эвакуации. Стала известна причина
Мощный ураган обесточил сотни баз отдыха в Бердянске. Пляжи усыпало медузами
Мощный ураган обесточил сотни баз отдыха в Бердянске. Пляжи усыпало медузами
В Черкассах иностранцы устроили стрельбу
В Черкассах иностранцы устроили стрельбу
В Крыму жертвой потопа стала женщина
В Крыму жертвой потопа стала женщина
Опубликовано эпичное видео взрыва у берегов Азербайджана
Опубликовано эпичное видео взрыва у берегов Азербайджана
В центровом ресторане Запорожья застрелили человека
В центровом ресторане Запорожья застрелили человека
Перепутала парковку... В Одессе девушка заплатила почти тысячу долларов, оставив машину в аэропорту
Перепутала парковку... В Одессе девушка заплатила почти тысячу долларов, оставив машину в аэропорту
Появилось видео оползня в Японии
Появилось видео оползня в Японии
Опубликовано видео мощного лесного пожара на Кипре
Опубликовано видео мощного лесного пожара на Кипре
fraza.com
Новости блогосферы
27.06.21 18:06

Война как лекарство от помутнения рассудка...
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински
30.05.21 16:13

В Украине готовится грандиозный кипиш?

Опрос

Кто больше угрожает нацбезопасности Украины?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.