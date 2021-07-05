Митрополит Онуфрий рассказал о пути, которым шли все святые

Главное: Если есть любовь к Богу и ближнему, то наша вера правильная.

Предстоятель отметил, что святые угождали Богу единственным путем — верой, молитвой, постом, смирением и любовью. Он призвал христиан показывать свою веру добрыми делами и процитировал апостола Петра: «Приложите все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братстве любовь» (2 Петр. 1:5-7).

Как пояснил Блаженнейший, добродетель благоразумия — это когда человек сознательно делает только добро, добродетель воздержания — когда удерживает себя от зла и простирается к добру, добродетель терпения — когда не ропщет, не хулит Бога и людей, а терпеливо «уклоняется от зла и творит благо» (1 Петр. 3:11), а добродетель братства — это любовь к ближнему, к брату.

«Если человек живет благочестиво, то он обязательно начинает любить своего брата. А как можно узнать, что человек любит брата? Через любовь к Богу, то есть если он любит Бога, значит любит и брата», — сказал Митрополит Онуфрий

Архипастырь отметил, что вера обязательно ведет человека к любви, а любовь показывает, насколько правильна наша вера.

«Если есть любовь к Богу и ближнему, то правильно веруем, если нет этой любви, то мы еще неправильно веруем, еще не выполнили правил веры», — сказал Блаженнейший.

В завершение архипастырь призвал, чтобы каждый, в свою меру, шел тем путем, которым шли святые, — от веры к любви.

«А все это заключается в одном словосочетании: исполняй Божественный Закон, или вручи себя Богу. Когда вручаем себя Богу, то планы Богу не пишем, а говорим: „Господи, сделай так, как Ты считаешь полезным для меня“. И если мы все принимаем с благодарностью Богу, то это и есть тот путь спасения, которым шли все святые. Если мы будем идти по этому пути, то также будем иметь благословение Божие в земной жизни», — подытожил Митрополит Онуфрий