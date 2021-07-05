Лидеру сборной Украины по футболу предстоит операция

Главное: Полузащитнику сборной Украины и итальянской «Аталанты» Руслану Малиновскому, возможно, потребуется операция. В таком случае он останется без футбола более чем на месяц.

Детали: Украинский полузащитник итальянской «Аталанты» Руслан Малиновский может в ближайшее время перенести операцию. Об этом сообщает Tutto Atalanta со ссылкой на L’Eco di Bergamo.

Грыжа живота мешала украинцу в первой части сезона, но операцию было решено перенести на конец сезона. Сообщается, что сейчас, после вылета Украины с Евро-2020, Малиновский должен принять решение о хирургическом вмешательстве.

Восстановление после операции займет около 40 дней. К тренировкам Малиновский может вернуться в средине августа.

Малиновский принял участие в четырех матчах Евро-2020, пропустив четвертьфинал против Англии. Как рассказал Андрей Шевченко, перед встречей игрок почувствовал сильную боль в приводящей мышце.

В тему: Украина — Англия: вылет без борьбы.