Названы мировые лидеры по вакцинации

Главное: Составлен список лидеров по вакцинации в мире. Его возглавили ОАЭ.

Детали: Эксперты Bloomberg составили список стран, являющихся лидерами по вакцинации. Его возглавили Объединенные Арабские Эмираты.

Отмечается, что тут вкололи 15,5 миллионов вакцин, привив уже 72,3% населения.

Далее в рейтинге идут Сейшельские острова (138 тысяч прививок или 71,7% населения), Бахрейн (2,07 миллиона или 69,7% населения), Мальта (683 тысячи или 69,1% населения) и Каймановы острова (89,6 тысячи или 68,9%).

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