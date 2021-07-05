Американец стал богаче на $50 млрд из-за технического сбоя в банке

Главное: В одном из американских банков в штате Луизиана произошел технический сбой. В результате этого местный житель стал богаче на 50 млрд долларов.

Детали: Житель американского городка Батон-Руж в штате Луизиана Даррен Джеймс обнаружил на своем счету 50 миллиардов долларов, которые ему не принадлежали, информирует телеканал CNN.

«Это не ошибка одного нуля или ошибка двух нулей, это кто-то случайно заснул на клавиатуре. Я был в восторге. Очень удивился и поинтересовался, есть ли у меня богатый дядя, который передал мне деньги», — рассказал мужчина, работающий риелтором.

При этом Джеймс сам позвонил в банк и сообщил об ошибке.

«Есть большая разница между моралью и законностью. Честность и хорошие моральные качества сразу же вступают в силу, мы ничего не можем сделать с деньгами. Я не заработал их, это не наше право тратить их», — отметил мужчина.

Как сообщили в местном банке Chase Bank, у них по неизвестным причинам произошел технический сбой, в результате которого были затронуты несколько учетных записей клиентов. Проблема уже решена.

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