В СНБО оценили степень готовности Украины к наступлению России

Главное: Сейчас Украина готова к наступлению России. В этом уверен секретарь СНБО Алексей Данилов.

Детали: Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в 2021 году Украина готова к наступлению России. Об этом он заявил в программе «Первые лица».

По его словам, в 2014 году ситуация была другая, поэтому украинское государство тогда не было готово.

«Несмотря на то, что ко всему подготовиться невозможно — к основным вызовам, которые можно оценить, Украина готова. Сейчас у нас совсем по-другому», — заявил Данилов.

Данилов заявил, что у России единая доктрина — они должны с кем-то вести войну, иначе у них очень быстро происходит развал, если нет внешнего врага.

Он заявил, что у Украины другое технологическое обеспечение, другая армия и другое вооружение. Кроме того, у Украины появились настоящие партнеры — страны Балтии, Польша, Канада, Соединенные Штаты Америки и Великобритания, отметил секретарь СНБО.

В тему: В МИД уже знают, когда Россия будет готова к нападению на Украину.