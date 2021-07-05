Скончался легендарный режиссер Владимир Меньшов

Главное: Умер легендарный режиссер Владимир Меньшов. Причиной смерти называют коронавирус.

Детали: В понедельник, 5 июля, в Москве в возрасте 81 года умер легендарный советский и российский кинорежиссер и актер Владимир Меньшов. Причиной его смерти называют коронавирус.

О болезни стало известно 26 июня. Информировалось, что она протекает в легкой форме.

Справка: Владимир Меньшов родился в Баку, окончил школу-студию МХАТ и аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе. В кино он дебютировал в 1972 году в фильме Алексея Сахарова «Человек на своем месте». За всю жизнь снялся более чем в 120 ролях.

Как режиссер дебютировал в 1976 году картиной «Розыгрыш».

В 1981 году за свой фильм «Москва слезам не верит» получил премию Оскар за лучшую иностранную картину.

Среди других его известных работ – «Любовь и голуби», «Ширли-мырли» и многие другие.

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