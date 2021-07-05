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Новости > Смертность от COVID-19 в Украине серьезно снизилась

Смертность от COVID-19 в Украине серьезно снизилась

Александр Панько
05.07.21 09:11
165
Смертность от COVID-19 в Украине серьезно снизилась

Главное: Коронавирусом в Украине заболели еще 244 человека. Умерли четырнадцать человек.

Детали: Темпы коронавируса в Украине снижаются. Данные на понедельник, 5 июля, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заболели еще 244 человека. Госпитализация понадобилась для 333 больных, а выздоровели 419 людей.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 9 889, методом ИФА – 1 712, экспресс-тестами – 5 750.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (101), а также Житомирской (17), Одесской (16), Киевской (15) и Винницкой (11) областях.

Жертвами болезни стали еще четырнадцать человека. За все время умерли 52 484 больных.

С начала пандемии заболели 2 237 823 человека, а выздоровел 2 171 601 больной.

В тему: УЕФА обвинили в новой вспышке коронавируса в Европе.

Тэги: Киев, общество, здоровье, регионы, новости Украины, коронавирус

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