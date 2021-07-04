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Новости > В Изюме прошла вторая часть крестного хода УПЦ с чудотворной Песчанской иконой Богородицы

В Изюме прошла вторая часть крестного хода УПЦ с чудотворной Песчанской иконой Богородицы

Александра Кудрявцева
04.07.21 19:45
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В Изюме прошла вторая часть крестного хода УПЦ с чудотворной Песчанской иконой Богородицы
Главное: На Харьковщине в Изюме 4 июля прошла вторая часть крестного хода Украинской Православной Церкви с чудотворной Песчанской иконой Божьей Матери.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на izum.church.ua, духовенство и верующие молились о мире и благосостоянии в Украине.
 
Молитвенное шествие прошло из Преображенского в Крестовоздвиженский храм, где был отслужен перед чудотворной иконой молебен.
 
Третья заключительная часть крестного хода состоится 14 июля в 10.00. Крестный ход пройдет из Крестовоздвиженского храма в ​​Вознесенский кафедральный собор.
 
*** В предании об иконе говорится следующее: Образ был явлен великому святителю Иоасафу, епископу Белгородскому. В 1754 году, незадолго до своей кончины, святитель увидел во сне, будто он в одной из осматриваемых им церквей в притворе на куче мусора нашел икону Богоматери с Младенцем, от которой исходило сияние. Тут же он услышал: «Смотри, что сделали с ликом Моим служители сего храма. Образ Мой назначен для страны сей источником благодати, а они повергли его в сор».
 
Епископ обнаружил увиденную во сне икону в Воскресенской церкви в городе Изюме Харьковской губернии. Образ служил в притворе перегородкой, за которую ссыпали уголь для кадила. По святительскому повелению икона была помещена в большой киот и поставлена в подходящее для нее место. Более трех дней прожил святитель Иоасаф в Изюме, и каждое утро и вечер приходил он в Воскресенскую церковь и молился перед образом Божией Матери.
 
В 1792 году Воскресенская церковь вместе с находящейся там иконой была перенесена из замостья (городское предместье) в более высокую местность - на Пески.
 
Слух о чудесном явлении быстро распространился среди верующих. К чудотворной иконе стали стекаться толпы богомольцев.
 
В тему: В Изюме верующие УПЦ прошли крестным ходом с чудотворной Песчанской иконой Богородицы.

Тэги: Крестный ход, УПЦ, Изюм

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