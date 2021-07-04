Митрополит Онуфрий рассказал о подвиге святых на Руси

Главное: Святые ублажали Богу молитвой, верой, постом, смирением и любовью.

Предстоятель УПЦ рассказал о пути от веры к любви, которым шли все святые подвижники Русской земли и которым призваны идти все христиане.

Он напомнил, что об этом пути пишет апостол Петр: «…вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь» (2 Пет 1: 5-7).

Блаженнейший владыка объяснил, как воплощать эти слова апостола на пути к святости.

«Если все принимаем с благодарностью, то следуем по этому пути, который прошли все святые, и будем иметь благословение Божие в земной жизни. Тогда скорби и трудности будут незначительные, и жизнь закончится тем, что сподобимся в свое время быть приобщенными к лику святых, просиявших на нашей земле», - сказал Предстоятель.

В завершении Митрополит Онуфрий пожелал, чтобы Господь всех благословил, подал благопотребное для земной жизни и спасение в жизни вечной.

*** Праздник появился в церковном календаре в XVI веке, когда состоялась канонизация многих русских святых. Однако тогда традиция празднования не прижилась – Смутное время и реформы Патриарха Никона привели к разрыву в русской церковной традиции.

Празднование восстановлено Поместным собором 1917-18-го годов, а с 1946 года совершается во 2-ю Неделю после Пятидесятницы.