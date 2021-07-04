В Киево-Печерской лавре с 10 по 18 июля пройдет «Петропавловская» ярмарка

Сборная Украины с разгромным счетом проиграла исторический матч на Евро-2020
В Виннице спустя несколько часов после прививки от COVID-19 скончался мужчина
С сегодняшнего дня прививать киевлян станут по-новому
Лукашенко приказал закрыть границу с Украиной
Определились первые полуфиналисты Евро-2020
Главные новости за 2 июля 2021 года
Спустя 21 год убийца Гонгадзе окончательно получил высшую меру наказания
Минздрав разрешил менять препарат при повторной вакцинации от коронавируса
«Украинская земля бесценна»: в Минагрополитики объяснили, с какой целью открыли рынок
УЕФА обвинили в новой вспышке коронавируса в Европе