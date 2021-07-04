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Новости > В Киево-Печерской лавре с 10 по 18 июля пройдет «Петропавловская» ярмарка

В Киево-Печерской лавре с 10 по 18 июля пройдет «Петропавловская» ярмарка

Александра Кудрявцева
04.07.21 19:05
305
В Киево-Печерской лавре с 10 по 18 июля пройдет «Петропавловская» ярмарка
Главное: В Киево-Печерской лавре 10 июля откроется православная выставка-ярмарка «Петропавловская», приуроченная к празднику святых апостолов Петра и Павла.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ  со ссылкой на lavra.ua, выставка будет работать с 09.00. до 19.00 ежедневно по 13 июня, вход свободный.
 
«Свою продукцию предложат представители украинских и зарубежных епархий, церковных издательств и мастерских из монастырских обителей. Посетителей может заинтересовать церковная утварь и предметы, иконы, духовная литература, изделия мастеров различных направлений народных ремесел, изделия швейного производства, лечебные травяные сборы, монастырские чаи, поддерживающие общий тонус организма, мед разных сортов, продукты пчеловодства, восковые свечи», - отметили организаторы.
 
Также можно будет подать записки о родных и близких в православные храмы и монастыри.
 
Палатки разместятся на улице, ведущей к Дальним пещерам (территория нижней Лавры).
 
В связи с карантинными ограничениями, желающих посетить выставку-ярмарку просят соблюдать карантинные меры: социальную дистанцию и масочный режим.
 
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Тэги: Киево-Печерская Лавра, ярмарка, УПЦ

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