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Новости > Митрополит УПЦ объяснил, как человеку найти гармонию между земным и небесным

Митрополит УПЦ объяснил, как человеку найти гармонию между земным и небесным

Александра Кудрявцева
04.07.21 17:20
516
Митрополит УПЦ объяснил, как человеку найти гармонию между земным и небесным
Главное: Заботясь о материальном, необходимо не забывать о той части жизни, которая должна быть посвящена Богу.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.
 
«В Евангелии слышим рассказ о Марфе и Марии, историю о том, как трудно человеку найти нужную гармонию между земным и небесным. Одна из сестёр больше хлопочет по дому, а другая — сердцем углубляется в слова Христа. Одна из них труженица, выражаясь современным языком, а другая — молитвенница. Но возможно ли добиться гармонии между двумя этими призваниями человека. Как сделать так, чтобы избрав заботу о семье, о земном, не забыть и о благой части? Матери Божией это удалось», — сказал митрополит Лука.
 
Владыка считает, что в своей повседневной жизни большинство труженики, ставшие богомольцами, молитвенниками. «При желании человек может научиться сочетать в себе благую часть со своими повседневными заботами. Ведь, что такое для нас благая часть? Это тот короткий промежуток времени длиной в три года, когда проповедовал Христос. Мария на время оставила свои дела и стала принимать в своё сердце слова Господа», — продолжил он.
 
«Избрать благую часть — это не просто слышать, не просто присутствовать на богослужении, не просто молиться. Это еще и способность слышать сердцем то, что нам говорит Христос. А Он ничего не говорит случайного или ненужного. Он говорил о том, что есть Истина на этой земле», — отметил архиерей.
 
Несчастье современного человека, как сказал владыка, состоит в его нежелание слушать Христа.
 
«Он готов слушать кого угодно. В первую очередь, конечно, голос своей плоти. Он готов заботиться о материальном, но при этом забывает о Боге. Нет ничего плохого в том, что человек переживает и думает о благосостоянии своей семьи. Всё это нужно и необходимо, но при этом нужно что-то делать и для Бога. Необходимо не забывать о той части жизни, которая должна быть посвящена Богу. Это не обязательно должны быть часы, это могут быть лишь минуты. Это может быть доброе дело, на которое уйдет не больше нескольких секунд. Но не время важно для Бога. Важно наше желание ради Него отдать часть своей жизни», — объяснил владыка.
 
В завершении митрополит Лука напомнил, что Христос ведёт нас по пути жизни, ведет по земному пути в жизнь вечную. «Чтобы уверенно идти по этому пути, нужно постоянно думать о своей душе, очищать свои сердца, чтобы в них царили любовь, доброта, милосердие, смирение и кротость. Стараться подражать Матери Божьей», — заключил он.
 
В тему: Митрополит УПЦ рассказал о значении действий Святого Духа.

Тэги: УПЦ, Митрополит Лука

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