Ученые сделали невероятный прогноз по продолжительности жизни людей до конца столетия

Главное: По подсчетам американских ученых, к 2100 году средний возраст жизни человека превысит 120 лет. При этом каждый десятый сможет дожить до 130 лет.

Детали: Ученые из Вашингтонского университета в США провели исследование, оценив вероятность того, что к 2100 г любой человек сможет дожить до 120 лет. Как сообщает Lenta.ru, они проанализировали демографические прогнозы, статистику по выживаемости пожилых людей, последние сведения из Международной базы данных по долголетию и спрогнозировали продолжительность жизни человека через 79 лет.

Выяснилось, что существует более чем 99%-я вероятность того, что уже в этом столетии люди будут доживать до 126-130 лет. В частности, к этому времени вероятность отметить 126-й день рождения составит 89%, а 128-й — 44%.

13% жителей планеты, по мнению специалистов, смогут отпраздновать 130-летний юбилей.

В тему: По данным Всемирной организации здравоохранения, продолжительность жизни в мире за 20 последних лет выросла на шесть лет.

Напомним: В мае 2021 года исследователи из Сингапура, России и США пришли к выводу, что максимальная теоретически возможная продолжительность жизни человека составляет 150 лет.

Спустя месяц ученые опровергли миф, согласно которому молодость и жизнь человека при определенных условиях можно продлевать почти неограниченно. По последним данным, у людей и родственных им животных уровень смертности в позднем возрасте строго определяется биологическими свойствами организма.