В Антарктиде официально зафиксирован уникальный температурный рекорд

Главное: Температурный рекорд в Антарктиде зафиксирован ООН. Было плюс 18,3 градуса.

Детали: В ООН подтвердили температурный рекорд, который был зафиксирован еще 6 февраля 2020 года. Данные приводятся в сообщении Всемирной метеорологической организации.

Так, на станции Эсперанса зафиксировали температуру в 18,3 градуса.

Предыдущая максимальная температурная отметка была тут же 24 марта 2015 года, когда воздух прогрелся до плюс 17,5.

Эксперты говорят: «Антарктический полуостров является одним из самых быстронагревающихся регионов планеты. Средняя температура здесь повысилась на три градуса за последние полсотни лет».

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