Минздрав разрешил менять препарат при повторной вакцинации от коронавируса

Главное: В Украине разрешили смешивать вакцины от коронавируса. В частности, Минздрав разрешил смешивать препараты от компаний AstraZeneca и Moderna с Pfizer. Это не относится к вакцине CoronaVac.

Детали: Министерство здравоохранения Украины приняло решение о возможности вакцинирования граждан препаратами от разных производителей. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена оперативного штаба Министерства здравоохранения по вопросам вакцинации Федора Лапия, замена может быть произведена только в некоторых случаях.

Так, если человек был вакцинирован первой дозой мРНК-вакцины, то есть Pfizer, то вторую прививку ему сделают препаратом от Pfizer. Однако, если неизвестно, каким препаратом был вакцинирован человек, или он получил прививку мРНК-вакциной от компании Moderna, то вторая доза также вводится препаратом от Pfizer.

Если человеку вкололи первую дозу вакцины от AstraZeneca, то вторую прививку рекомендуется сделать ей же. Но если после первой дозы были зафиксированы тромбозы или другие заболевания, а также если в стране будет наблюдаться дефицит этой вакцины, то человек также может получить вторую дозу вакцины от Pfizer.

В то же время, по словам Лапия, китайскую вакцину CoronaVac не будут смешивать, поскольку на сегодняшний день пока нет данных о последствияъ ее комбинирования.

В тему: 29 июня 2021 года главный санитарный врач Игорь Кузин анонсировал возможность комбинирования различных вакцин от коронавируса в Украине.