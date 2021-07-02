«Украинская земля бесценна»: в Минагрополитики объяснили, с какой целью открыли рынок земли

Главное: В Министерстве аграрной политики призвали украинцев не торопиться пользоваться рынком земли. По словам министра Романа Лещенко, главная задача — «навести порядок в земельной документации».

Детали: Министерство аграрной политики призывает украинцев не спешить продавать землю. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр агрополитики Роман Лещенко на часе вопросов к правительству в Верховной Раде Украины 2 июля.

«Министерство агрополитики отмечает, что украинская земля бесценна. Ее стоимость будет возрастать не меньше, чем на 7-10% каждый год», — подчеркнул он, добавив, что цель министерства — не продажа земли, а наведение порядка в земельных отношениях.

Министр заявил, что сегодня украинцы должны «навести порядок в своей земельной документации».

Как сообщает «Экономическая правда», Лещенко также оценил стоимость гектара земли сельскохозяйственного назначения в 50 тыс. грн. «Это не означает, что граждане Украины должны спешить распоряжаться имуществом, ведь мы имеем убеждение, что земля является лучшим депозитом, и будет постепенно расти в цене, приносить доход от арендной платы», — заключил он.

В тему: С 1 июля 2021 года в Украине прекратилось действие моратория на рынок земли. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, отныне украинцы станут настоящими хозяевами своей земли, ведь смогут не просто ею владеть, но и свободно распоряжаться.

В тот же день было заключено около 33 договоров.