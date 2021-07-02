После того, как Трамп объявил о желании баллотироваться в президенты, его компанию обвинили в махинациях

Главное: Окружная прокуратура Манхэттена обвинила компанию бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization и ее финансового директора Аллена Вайссельберга в налоговых преступлениях.

Детали: Финансовому директору компании бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization Аллену Вайссельбергу предъявили обвинение по 15 пунктам. Как сообщает «Украинская правда», в частности, его обвиняют в мошенничестве, воровстве в крупных размерах, уголовном налоговом мошенничестве и фальсификации деловых документов.

По словам прокуроров, Trump Organization оплачивала своим сотрудникам аренду, коммунальные услуги, гараж, школьные расходы и другие расходы на проживание, не декларируя их должным образом, «чтобы они могли платить и платили федеральные, государственные и местные налоги в суммах, которые были значительно меньше сумм, которые должны быть оплачены».

По данным прокуратуры, Вайссельберг был «одним из крупнейших частных бенефициаров» этой схемы и получил $1,7 млн незаконных платежей, включая арендную плату, счета и плату за гараж для своей квартиры на Манхэттене, а также расходы на обучение членов своей семьи. При этом он не сообщил должным образом об этих привилегиях.

Вайссельберг и юрист Trump Organization не признали себя виновными. В заявлении Trump Organization говорится, что «это политика», а Вайссельберга «окружной прокурор Манхэттена использует как пешку в попытке нанести вред бывшему президенту».

Отмечается, что это стало первым обвинением в уголовном правонарушении против компании бывшего президента после многолетнего расследования, проведенного нью-йоркской прокуратурой.

При этом лично против Трампа никаких обвинений выдвинуто не было.

В тему: 1 июля 2021 года 45-й президент США Дональд Трамп объявил о желании вновь побороться за пост на очередных выборах, которые состоятся в 2024 году. При этом он был признан одним из худших президентов в истории страны.