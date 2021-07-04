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Новости > Палеонтологи узнали о вымирании динозавров нечто крайне любопытное

Палеонтологи узнали о вымирании динозавров нечто крайне любопытное

Александр Панько
04.07.21 11:54
578
Палеонтологи узнали о вымирании динозавров нечто крайне любопытное

Главное: Международная группа ученых доказала, что численность динозавров начала сокращаться задолго до падения астероида из-за глобального похолодания и снижения видового разнообразия травоядных ящеров.

Детали: Палеонтологи из Франции, Канады и США проанализировали динамику видообразования и вымирания для шести основных семейств динозавров. Как сообщает Lenta.ru, в своем исследовании они воспользовались методом PyRate, который позволяет проанализировать изменения в видообразовании с учетом таких неопределенностей, как неполные наборы окаменелостей, нечеткая датировка останков и неопределенность в отношении эволюционных моделей.

Исследователи собрали данные об окаменелостях динозавров, включающие в себя более 1,6 тысячи находок и 247 видов, живших в меловом периоде (анкилозавры, цератопсиды, гадрозавры, дромеозавры, троодонты и тираннозавры).

Оказалось, что в раннем меловом периоде происходил расцвет динозавров, а темпы видообразования достигли пика в среднем позднем меловом периоде. Однако 76 млн лет назад, то есть за 10 млн лет до того, как на Землю упал астероид, численность видов ящеров стала сокращаться из-за увеличения темпов вымирания, которые превысили скорость образования новых видов.

Новые виды также стали появляться реже, особенно среди травоядных динозавров.

Справка: Мел-палеогеновое вымирание — одно из пяти т. н. «великих массовых вымираний», на границе мелового и палеогенового периода, произошедшее около 66 млн лет назад. Его частью явилось вымирание нептичьих динозавров. Еще в конце прошлого столетия у ученых не существовало единой точки зрения на причину и характер данного вымирания. Однако в середине 2010-х годов дальнейшие исследования данного вопроса привели к тому, что в научном сообществе возобладала точка зрения, что одной из главных причин вымирания стало падение большого небесного тела, вызвавшее появление кратера Чикшулуб на полуострове Юкатан.

Однако предложено множество иных, альтернативных или дополняющих факторов, которые также могли сыграть свою роль в массовом вымирании динозавров, учитывающих, что многие другие виды животных успешно пережили падение астероида. В большинстве своем они воспринимаются как маргинальные.

В тему: В августе 2010 года группа ученых предложила доказательства в пользу того, что динозавры вымерли в результате массированной метеоритной бомбардировки.

В июле 2011 года палеонтологи обнаружили останки динозавров, которые, по утверждению ученых, окончательно подтверждают гипотезы о гибели ящеров в результате падения метеорита 65 млн лет назад.

В марте 2014 года гарвардские физики Лиза Рендел и Мэтт Рис выдвинули гипотезу о том, что вымирание динозавров около 66 миллионов лет назад было спровоцировано прохождением Земли сквозь диск темной материи в нашей галактике. Это, по мысли ученых, дестабилизировало астероиды в облаке Оорта и повысило вероятность их столкновения с Землей.

Весной 2016 года энтомолог Джордж Пойнар из Университета штата Орегон заявил, что малярия могла появиться в насекомых-переносчиках более ста миллионов лет назад и стала, предположительно, одной из причин исчезновения динозавров.

Летом 2017 года ученые заявили о том, что массовая гибель динозавров на Мадагаскаре, которая стала причиной образования гигантского кладбища их останков, была вызвана цветением токсичных водорослей. Они отравляли воду, которую пили животные.

В феврале 2021 года ученые из Университета Техаса в Остине обнаружили в ударном кратере Чиксулуб метеоритную пыль, возраст которой соответствует времени массового вымирания в конце мелового периода 66 млн лет назад. Это стало еще одним доказательством того, что причиной вымирания динозавров стало падение астероида.

Тэги: США, катастрофа, палеонтология, астероид, наука, Франция, динозавры, Канада, вымирание, исследование

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